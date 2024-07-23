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На Тернопільщині затримано керівника ТЦК за хабарі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Тернопільщині затримано керівника ТЦК за хабарі
Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях
фото: ternopoliany.te.ua

Після викриття військовому комісару вручили підозру, а його авто негайно обшукали.

Сьогодні, 23 липня, під час засідання ради оборони Тернопільщини затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від ухилянтів.

За даними слідства, військовий комісар брав хабарі за допомогу ухилитися від мобілізації. Відео з доказами корупційних дій оприлюднив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Після затримання керівника ТЦК та СП, правоохоронці провели понад 30 обшуків у Чортківському та Тернопільському районах. Їхньою метою було виявити можливих спільників військового комісара та розкрити всю схему корупції. Обшуки торкнулися не лише чинних працівників ТЦК, але й колишнього військового комісара Борщова Сергія Ткача, який наразі працює в Борщівській міській раді.

Свідки зазначили, що після доповіді поліцейського деяким військовим стало погано і до будівлі облради викликали кілька швидких допомог.

Наразі триває розслідування. 

Нагадаємо, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. До слова, у «Дії» штраф буде відображатися лише тоді, коли людина не сплатить його вчасно.

Раніше повідомлялося, що керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

До слова,  станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: відео розслідування штраф Мінекономіки

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