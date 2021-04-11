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    В Україні змінять порядок отримання пенсій

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    Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки - В Україні змінять порядок отримання пенсій
    Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки

    У Мінсоцполітики пояснили, як переводитимуть пенсіонерів на картки

    При масовому переведенні українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки їм запропонують десятки банків на вибір.

    Про це розповів в ефірі на телеканалі «Україна 24» заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

    «До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. На сьогодні це майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба», – повідомив заступник міністра.

    Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і проінформує їх про це.

    Нагадаємо, Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки з 1 вересня 2021 року. Виняток становитимуть інваліди першої групи та пенсіонери старші 80 років. Такий крок викликаний тим, що «Укрпошта» домоглася підвищення тарифів на доставку пенсій.

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    Теги: пенсіонери соцвиплати банк Укрпошта пенсія
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