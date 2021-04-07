Як зростатимуть пенсії в Україні. В уряді розповіли про підвищення виплат

Зараз Кабмін працює з експертами, щоб сформувати кращу модель запуску накопичувальної пенсійної системи

Індексацію пенсій за березень повністю завершено, очікуються нові етапи підвищення, повідомив 6 квітня в Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Про підвищення пенсій та концепцію пенсійної реформи. Індексацію пенсій за березень повністю завершено. 43 млрд грн виплатили. Це на 20% більше, ніж за березень минулого року. Середній розмір підвищення для однієї людини склав трохи понад 300 грн. Загалом індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів», - написав він.

Він додав, що з квітня також почали індексацію виплат для працюючих пенсіонерів. Вона орієнтовно торкнеться 400-600 тис. людей. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Шмигаль також розповів, що буде з підвищенням пенсій далі:

З 1 липня будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

З жовтня буде встановлено щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років.

З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

«Ці кроки важлива частина соціальної політики нашого Уряду. При цьому ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2-3 рази вище, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення. За 30 років в Україні так і не запустили повноцінну накопичувальну пенсію, коли людина протягом трудового життя відкладає кошти на свій особистий пенсійний рахунок. Така система працює в більшості заможних країн і таку систему ми вже цього року плануємо запустити в Україні», – продовжив очільник Уряду.

За його словами, Уряд пропонує таку модель:

2% зі сплачених людиною податків йдуть на її особистий пенсійний рахунок;

також на цей рахунок потрапляють ще 2% від ЄСВ, який сплачує за людину роботодавець;

людина саме зможе обирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати її кошти;

інвестиції можуть відбуватися лише у надійні та не ризиковані фінансові інструменти;

українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;

накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде додатковими виплатами.

«Наразі Кабінет Міністрів працює з експертами та народними депутатами, щоб врахувати всі деталі сформувати найкращу модель запуску накопичувальної пенсійної системи. Дійсно, її впровадження займе не один рік. Але відкладати її далі – це просто злочин проти людей та економіки країни», – підсумував Шмигаль.

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.

У ПФУ також розповідали, як самостійно вирахувати розмір своєї пенсії.

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