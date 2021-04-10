Половина українців не зможе вийти пенсію в 60 років: як будуть посилювати правила
Нові правила до обліку робочого стажу були прийняті в 2017 році
В Україні 45% тих, хто досяг 60-річчя, вже через шість років змушені будуть працювати до 63 або 65 років. Це станеться через посилення вимог до стажу.
Січень 2022 року. Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, муситимуть працювати до 63 або 65 років:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;
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в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;
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в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.
Варто зазначити, що стаж почали жорстко враховувати тільки з початку 2000-х, до цього трудові книжки могли лежати на підприємствах, які не працюють, а стаж враховувався.
Січень 2023-го. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу. Уже цю вимогу не зможе виконати чимало українців, зазначає Ткаченко. Поступово кількість тих, хто вимушено працює до 63 і 65 років, буде зростати:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 30 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 20 років стажу.
Січень 2024-го:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 31 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 21 до 31 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 21 років стажу.
Січень 2025-го:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 32 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 22 років стажу.
Січень 2026-го:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 33 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 23 років стажу.
Січень 2027-го:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 34 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 24 років стажу.
Січень 2028-го:
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у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу;
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у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу;
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у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.
Джерело: Обозреватель