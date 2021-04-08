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    Зменшення пенсій для чорнобильців незаконне. Конституційний суд оприлюднив рішення

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    7 квітня Конституційний суд України&nbsp;ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення&nbsp; - Зменшення пенсій для чорнобильців незаконне. Конституційний суд оприлюднив рішення
    7 квітня Конституційний суд України ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення 
    Фото з відкритих джерел

    Конституційний суд погодився із позицією скаржників і визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців

    Конституційний суд України оприлюднив своє рішення, яким визнав неконституційною норму закону, якою Верховна Рада України уповноважила Кабінет міністрів України визначати мінімальні розміри пенсії за інвалідністю громадянам України, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

    Рішення було ухвалено Другим сенатом Конституційного суду України 7 квітня 2021 року за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

    Згідно із зазначеним законом, з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом. У скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників.

    Конституційний суд погодився із позицією скаржників і визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців.

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    Нагадаємо, про це рішення КСУ раніше повідомила представниця Верховної Ради у суді Ольга Совгиря.

    Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.

    У ПФУ також розповідали, як самостійно вирахувати розмір своєї пенсії.

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    Теги: ЧАЕС Конституційний суд пенсія
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