Пенсії і соцвиплати будуть видавати за новими правилами: названо дату

В Україні ввели конкурсний механізм відбору постачальників послуг з виплати та доставки пенсій, соціальних виплат

Вже з 1 вересня пенсії і фінансова допомога будуть нараховуватися на банківський рахунок одержувачів, повідомили в прес-службі Мінсоцполітики. Однак деякі виключення з правил будуть існувати. Грошові виплати будуть доставляти:

людям з інвалідністю I групи;

особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

особам, які досягли 80-річного віку;

одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.

Громадяни з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених. У той же час відзначається, що кошти за адресою фактичного проживання їм будуть доставляти за рахунок коштів Пенсійного фонду або коштів держбюджету.

До проведення конкурсного відбору доставкою грошей продовжить займатися «Укрпошта».

Тарифи за надання цих послуг будуть визначатися в договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути вищі за тарифи на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених Кабміном. За задумом чиновників, така норма стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги, – йдеться в повідомленні прес-служби.

У міністерстві уточнюють, що якщо до 1 вересня одержувач не вибере для себе уповноважений банк, то рахунок йому (крім осіб з окремих категорій, зазначених вище) буде відкритий в уповноваженому банку, визначеним Кабміном, за зверненням органів Пенсійного фонду або органів соціального захисту. Громадяни зможуть в будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Уповноважені банки надаватимуть послуги з виплати пенсій та допомог з доставкою відповідно до умов договорів. Доставку грошей додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв'язку на договірних засадах.

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Джерело: Соцпортал