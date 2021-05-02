В Україні з’явилася нова можливість оформити пенсію: що відомо

Якщо у людини є питання до Пенсійного фонду, вона може звернутися до ПФУ, не приходячи, а направити звернення з електронного кабінету

В Україні запустили сервіс з автоматичного призначення пенсій для майбутніх пенсіонерів. Людям, які будуть користуватися цим сервісом, рекомендують не забути логін та пароль електронного кабінету за проміжок часу, поки пенсія буде призначена.

Про це розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24» начальниця управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду у Києві Наталя Кувшинова.

«Після того, як людина надіслала нам заявку на призначення пенсії, їй прийде повідомлення про те, що документи оброблені. І наступне повідомлення про те, що їй призначено пенсію, це повідомлення надійде в той термін, коли людина має право виходу на пенсію за віком. Єдине, на чому хочу наголосити, до цього періоду ви маєте не забути логін та пароль свого електронного кабінету. Наразі цей вхід значно спростився, бо ви входите до свого електронного кабінету за допомогою цифрового підпису. Як ви нам подавали заявку з електронним підписом, так з електронним підписом ви можете знайти свій кабінет і перевірити всі сповіщення, які вам надсилає ПФУ», – пояснила Кувшинова

За її словами, «якщо у людини є питання до ПФУ, зокрема з приводу призначеної пенсії, розміру пенсії, вона може звернутися до ПФУ, не приходячи, а направити звернення з електронного кабінету».

«У розділі «Комунікації ПФУ» ви можете сформулювати таке звернення, яке надійде до нас, і ви отримаєте повну відповідь. Я б радила звертатися до ПФУ завчасно, щоб можна було перевірити всі документи, додати документи, яких не вистачає, надати всі необхідні довідки для призначення пенсії», – сказала представниця Пенсійного фонду.

Нагадаємо, українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: в уряді опублікували інструкцію.