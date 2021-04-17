Підвищення пенсій в 2021 році: кому додали 9 тис. грн на місяць, а кому – 67 грн

З початку поточного року вже було проведено три перерахунку пенсій

У 2021 році ще заплановано три етапи перерахунку пенсій. Перший етап підвищення пенсій вже пройшов. Він стартував з 1 січня, і був пов'язаний з підвищенням мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень. З 1 березня поточного року була проведена щорічна індексація пенсій, після якої виплати були збільшені на 11%. А з 1 квітня було перераховано пенсії тим, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок, і у кого є 24 місяці додаткового стажу.

Так, середня пенсія судді в 2021-му зросла на 9425 грн і досягла 77,3 тис. грн. При цьому військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,6 тис. грн, і за чотири місяці виплата зросла лише на 67 грн, пише «Обозреватель».

Про це йдеться в опублікованих даних Пенсійного фонду України. Середня пенсія по країні становить 3,7 тис. грн. Найбільше отримують кияни – 5,1 тис. грн. У Тернопільській області – лише 2,8 тис. грн.

Інфографіка ПФУ

Які пенсії отримують українці:

звичайна пенсія – 3,7 тис. грн;

військова пенсія – 5,6 тис. грн;

пенсія з інвалідності – 2,8 тис. грн;

пенсія через втрату годувальника – 3,2 тис. грн;

за вислугою років – 3,4 тис. грн;

соціальні пенсії – 1,7 тис. грн;

пенсія судді – 77,3 тис. грн.

Усього в Україні виплати до 3 тис. грн отримують 54,7% українців.

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