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    Економіка та фінанси

    Підвищення пенсій в 2021 році: кому додали 9 тис. грн на місяць, а кому – 67 грн

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    Суддям додали до пенсії 9 тис., а військовим &ndash; 67 грн - Підвищення пенсій в 2021 році: кому додали 9 тис. грн на місяць, а кому – 67 грн
    Суддям додали до пенсії 9 тис., а військовим – 67 грн
    фото з відкритих джерел

    З початку поточного року вже було проведено три перерахунку пенсій

    У 2021 році ще заплановано три етапи перерахунку пенсій. Перший етап підвищення пенсій вже пройшов. Він стартував з 1 січня, і був пов'язаний з підвищенням мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень. З 1 березня поточного року була проведена щорічна індексація пенсій, після якої виплати були збільшені на 11%. А з 1 квітня було перераховано пенсії тим, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок, і у кого є 24 місяці додаткового стажу.

    Так, середня пенсія судді в 2021-му зросла на 9425 грн і досягла 77,3 тис. грн. При цьому військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,6 тис. грн, і за чотири місяці виплата зросла лише на 67 грн, пише «Обозреватель».

    Про це йдеться в опублікованих даних Пенсійного фонду України. Середня пенсія по країні становить 3,7 тис. грн. Найбільше отримують кияни – 5,1 тис. грн. У Тернопільській області – лише 2,8 тис. грн.

    Інфографіка ПФУ
    Інфографіка ПФУ

    Які пенсії отримують українці:

    • звичайна пенсія – 3,7 тис. грн;

    • військова пенсія – 5,6 тис. грн;

    • пенсія з інвалідності – 2,8 тис. грн;

    • пенсія через втрату годувальника – 3,2 тис. грн;

    • за вислугою років – 3,4 тис. грн;

    • соціальні пенсії – 1,7 тис. грн;

    • пенсія судді – 77,3 тис. грн.

    Усього в Україні виплати до 3 тис. грн отримують 54,7% українців.

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    Теги: економіка військові суддя пенсія
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