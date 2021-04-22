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    Економіка та фінанси

    Українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: в уряді опублікували інструкцію

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    Для розрахунку пенсій необхідно зареєструватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ - Українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: в уряді опублікували інструкцію
    Для розрахунку пенсій необхідно зареєструватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ

    Кожний майбутній пенсіонер прагне знати, яким буде розмір його пенсійної виплати

    З наближенням пенсійного віку кожного громадянина починає цікавити розмір його майбутньої пенсії. Для попереднього розрахунку пенсії необхідно зайти на портал Пенсійного фонду, пройти авторизацію і відкрити спеціальний калькулятор.

    Про такі нововведення повідомило Міністерство соціальної політики в своєму Telegram. «Кожний майбутній пенсіонер прагне знати, яким буде розмір його пенсійної виплати. Дізнатися про це допоможе Пенсійний калькулятор – сучасний сервіс, який можна знайти в Особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України», – написали у міністерстві.

    Для попереднього розрахунку пенсії необхідно:

    • Авторизуватися в Особистому кабінеті потрібно за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи системи інтегрованої ідентифікації GOV ID.

    • На основі персональних даних, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України та Електронній трудовій книжці, а також додатково введеної користувачем інформації, цей електронний сервіс прораховує орієнтовний розмір майбутньої пенсії.

    • При цьому Пенсійний калькулятор формує протокол із зазначенням усіх складників обчислення: помісячний розрахунок заробітної плати і страхового стажу, індивідуальні коефіцієнти тощо.

    Також у відомстві зазначили, що результати попереднього розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду та доступні для перегляду в будь-який час, а кількість запитів на здійснення розрахунку пенсії у разі потреби зміни вхідних персональних даних не обмежена.

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    Теги: Кабмін Міністерство соціальної політики пенсія
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