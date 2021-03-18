У Житомирі заарештували чоловіка, який пошкодив пам’ятник Небесній сотні
41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам’ятника учасникам Революції Гідності
Вандала взяли під варту строком на 60 діб
У Житомирі взяли під варту чоловіка, який пошкодив пам’ятник Героям Небесної сотні на майдані імені Сергія Корольова.
Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.
«Богунським районним судом підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам’ятника учасникам Революції Гідності, що належить до архітектурно-художньої композиції «Герої не вмирають».
Чоловіку інкриміновано скоєння злочину за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
До слова, цього тижня у Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору.
Нещодавно було спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті.
Також повідомлялося, що на Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям.