У Житомирі заарештували чоловіка, який пошкодив пам’ятник Небесній сотні

Вандала взяли під варту строком на 60 діб

У Житомирі взяли під варту чоловіка, який пошкодив пам’ятник Героям Небесної сотні на майдані імені Сергія Корольова.

Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.

«Богунським районним судом підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам’ятника учасникам Революції Гідності, що належить до архітектурно-художньої композиції «Герої не вмирають».

Чоловіку інкриміновано скоєння злочину за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

До слова, цього тижня у Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору.

Нещодавно було спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті.

Також повідомлялося, що на Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям.

А у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері.