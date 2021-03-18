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    У Житомирі заарештували чоловіка, який пошкодив пам’ятник Небесній сотні

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    41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам&rsquo;ятника учасникам Революції Гідності - У Житомирі заарештували чоловіка, який пошкодив пам’ятник Небесній сотні

    41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам’ятника учасникам Революції Гідності

    Вандала взяли під варту строком на 60 діб

    У Житомирі взяли під варту чоловіка, який пошкодив пам’ятник Героям Небесної сотні на майдані імені Сергія Корольова.

    Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.

    «Богунським районним судом підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 41-річний місцевий житель бруківкою пошкодив елемент пам’ятника учасникам Революції Гідності, що належить до архітектурно-художньої композиції «Герої не вмирають».

    Чоловіку інкриміновано скоєння злочину за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

    До слова, цього тижня у Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору.

    Нещодавно було спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті.

    Також повідомлялося, що на Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям.

    А у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері.

    Теги: прокуратура кримінал вандалізм Небесна сотня (Євромайдан) арешт Житомир пам'ятник
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