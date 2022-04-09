Джонсон пообіцяв Україні сотні бронемашин і протикорабельні ракети

9 квітня в Києві відбулася зустріч прем'ра Великої Британії Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського

Джонсон заявив, що Україна здійснила найбільший бойовий подвиг ХХІ століття

Лондон надасть для оборони України 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні системи. Про це повідомив після переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Зустрівшись із Зеленським, британський прем'єр зазначив, що «Україна всупереч усім очікуванням відкинула російські війська від Києва і здійснила найбільший бойовий подвиг ХХІ століття».

«Завдяки впевненому лідерству президента Зеленського та непереборному героїзму та хоробрості українського народу, жахливі плани Путіна зараз зриваються», - сказав Джонсон.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

Згодом стало відомо, що Джонсон представив Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги.

Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

Також Джонсон раніше заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора.

В інтерв’ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона прикладом допомоги та відданості Україні для усього західного світу.



