Президент прокоментував затоплення крейсера «Москва»

Глава держави каже, що Україна не боїться погроз рашистів, однак сприймає їх серйозно

Зеленський не підтвердив причетність ЗСУ до знищення флагмана флоту РФ

Володимир Зеленський не підтвердив причетність ЗСУ до затоплення російського крейсера «Москва». Його хвилює лише те, що відбувається у лавах українського війська. Про це глава держави повідомив у четвер, 14 квітня, в розмові з журналістом BBC Клайвом Майрі, відповідаючи на запитання про ліквідацію флагмана Чорноморського флоту Росії.

«Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами, мене хвилює, що відбувається з нашою армією та з нашими Збройними Силами, бо вони захищають нашу країну», – сказав президент.

«Те, що відбувається в армії РФ, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море мені, чесно кажучи, однаково. Якщо вона зменшиться, це непогано», – продовжив Володимир Зеленський.

Глава держави прокоментував погрози Києву, до яких вдалися в Кремлі після «інцидентів» у Бєлгороді. Він наголосив: Україна серйозно ставиться до погроз, бо вони пов'язані із тим, що гинуть наші люди.

При цьому українська держава не боїться жодної заяви російських окупаційних військ. У Києві переконані, що треба відповідати на всі кроки, які нам загрожують.

Нагадаємо,14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути. Корабель підбили 13 квітня.

Згодом Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду.

Як стало відомо, російський крейсер «Москва», який уже почав йти під воду, може становити небезпеку через ядерні боєголовки на своєму борту. Таку думку опублікувало видання Defense Express. Журналісти посилаються на оцінки фахівців, серед яких – конструктори та морські офіцери.

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