Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян

Велика Британія показує російській еліті, що «вона не зможе вимити руки від звірств, скоєних за наказом Путіна»

Велика Британія знову посилила санкції проти Росії через війну в Україні. Зокрема, уряд країни повністю заморозив активи «Сбербанку» та Московського кредитного банку. Також санкції застосували ще до восьми росіян. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Завдяки новим санкціям Велика Британія заборонила імпорту російських товарів із заліза та сталі, а також заборонила нові інвестиції до РФ.

Під персональні санкції потрапили ще вісім росіян:

Сергій Сергійович Іванов (глава «Алроси»);

Борис Борисович Ротенберг;

Андрій Ігорович Акімов (глава «Газпромбанку»);

Олександр Валерійович Дюков (глава «Газпромнафти»);

Сергій Анатолійович Когогін (глава «Камаза»);

Андрій Григорович Гур'єв (основний власник «Фосагро»);

Леонід Вікторович Міхельсон (співвласник «Новатека»);

В'ячеслав Кантор (основний власник «Акрона»).

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сказала виданню The Guardian, що цей пакет є одними з найсуворіших санкцій країни.

«Наша остання хвиля заходів покладе кінець імпорту до Великої Британії російської енергії та введе санкції до ще більшої кількості осіб і компаній, знищивши військову машину Путіна», – заявила вона.

Чиновниця додала, що разом із союзниками Велика Британія показує російській еліті, що «вона не зможе вимити руки від звірств, скоєних за наказом Путіна».

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex.

Також Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших санкцій.

Зазначимо також, що президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.