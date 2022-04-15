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    У Бєлгороді знову щось горить (фото)

    Влада міста запевняє, що перейматися нема чого - У Бєлгороді знову щось горить (фото)
    Влада міста запевняє, що перейматися нема чого
    фото: t.me/zhest_belgorod

    У російському місті спалахнула пожежа: влада стверджує, що через очерет

    У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася велика пожежа через займання заростей очерету. На місці працюють пожежні служби. Даних про можливих постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомив мер міста Антон Іванов.

    «На вулиці Індустріальна в районі залізничного депо загорівся очерет», – пише він у своєму Telegram.

    Також він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем, і закликав «не перейматися».

    За даними російської МНС, пожежа спалахнула в районі Савіно. Загальна площа загоряння становить близько 150 квадратних метрів.

    Тим часом в місцевих пабліках в мережі публікують відео пожежі в Бєлгороді.

    Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території.

    Раніше у російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото).

    Як повідомлялося, 3 квітня знову два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна мер Україна Telegram окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді знову щось горить (фото)