У Бєлгороді знову щось горить (фото)

Влада міста запевняє, що перейматися нема чого

У російському місті спалахнула пожежа: влада стверджує, що через очерет

У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася велика пожежа через займання заростей очерету. На місці працюють пожежні служби. Даних про можливих постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомив мер міста Антон Іванов.

«На вулиці Індустріальна в районі залізничного депо загорівся очерет», – пише він у своєму Telegram.

Також він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем, і закликав «не перейматися».

За даними російської МНС, пожежа спалахнула в районі Савіно. Загальна площа загоряння становить близько 150 квадратних метрів.

Тим часом в місцевих пабліках в мережі публікують відео пожежі в Бєлгороді.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території.

Раніше у російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото).

Як повідомлялося, 3 квітня знову два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

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