Франція надає Україні «швидкі», пожежні машини та рятувальне обладнання

За 50 днів Франція поставила військову техніку на суму понад €100 млн

Макрон розповів, що 24 одиниці техніки прибудуть сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про передачу Україні партії пожежних машин і карет «швидкої допомоги», а також аварійно-рятувальне обладнання. Про це йдеться у Twitter глави французької держави.

«На підтримку України наші пожежники і рятувальники завтра (у п'ятницю, 15 квітня – ред.) доставлять 24 пожежні машини і машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання», – пише Макрон.

Він уточнив, що це стане другою колоною за місяць.

Також президент Франції подякував співвітчизникам, компаніям, агенціям та спільноті, що вносять свій внесок у таку допомогу для України.

Макрон поінформував, що за 50 днів повномасштабної російської військової агресії Франція поставила Україні військову техніку на суму понад €100 млн.

«Ми надамо додаткові можливості. Я присвятив себе цьому. У Європі ми теж мобілізуємо €1,5 млрд на оснащення українських сил. Ми продовжимо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли.

Як відомо, Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами». Згодом він пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

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