Франція надає Україні «швидкі», пожежні машини та рятувальне обладнання
Макрон розповів, що 24 одиниці техніки прибудуть сьогодні
Президент Франції Еммануель Макрон розповів про передачу Україні партії пожежних машин і карет «швидкої допомоги», а також аварійно-рятувальне обладнання. Про це йдеться у Twitter глави французької держави.
«На підтримку України наші пожежники і рятувальники завтра (у п'ятницю, 15 квітня – ред.) доставлять 24 пожежні машини і машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання», – пише Макрон.
Він уточнив, що це стане другою колоною за місяць.
Також президент Франції подякував співвітчизникам, компаніям, агенціям та спільноті, що вносять свій внесок у таку допомогу для України.
Макрон поінформував, що за 50 днів повномасштабної російської військової агресії Франція поставила Україні військову техніку на суму понад €100 млн.
«Ми надамо додаткові можливості. Я присвятив себе цьому. У Європі ми теж мобілізуємо €1,5 млрд на оснащення українських сил. Ми продовжимо», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли.
Як відомо, Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами». Згодом він пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.