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    Франція надає Україні «швидкі», пожежні машини та рятувальне обладнання

    За 50 днів Франція поставила військову техніку на суму понад &euro;100 млн - Франція надає Україні «швидкі», пожежні машини та рятувальне обладнання
    За 50 днів Франція поставила військову техніку на суму понад €100 млн
    фото з відкритих джерел

    Макрон розповів, що 24 одиниці техніки прибудуть сьогодні

    Президент Франції Еммануель Макрон розповів про передачу Україні партії пожежних машин і карет «швидкої допомоги», а також аварійно-рятувальне обладнання. Про це йдеться у Twitter глави французької держави.

    «На підтримку України наші пожежники і рятувальники завтра (у п'ятницю, 15 квітня – ред.) доставлять 24 пожежні машини і машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання», – пише Макрон.

    Він уточнив, що це стане другою колоною за місяць.

    Також президент Франції подякував співвітчизникам, компаніям, агенціям та спільноті, що вносять свій внесок у таку допомогу для України.

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    Макрон поінформував, що за 50 днів повномасштабної російської військової агресії Франція поставила Україні військову техніку на суму понад €100 млн.

    «Ми надамо додаткові можливості. Я присвятив себе цьому. У Європі ми теж мобілізуємо €1,5 млрд на оснащення українських сил. Ми продовжимо», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 14 квітня Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли.

    Як відомо, Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами». Згодом він пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

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    Теги: росія окупанти війна Франція партії машини рятувальники Україна Еммануель Макрон Twitter президент окупація #stoprussia
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    Франція надає Україні «швидкі», пожежні машини та рятувальне обладнання