Як карантин змінив ставлення працівників до роботодавців: дослідження графіка



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Перехід на дистанційну форму роботи для багатьох супроводжувався стресом

29% респондентів заявили про погіршення ставлення до роботодавців

Період коронакризи став серйозним випробуванням для ставлення співробітників до своїх роботодавців. Іноді бізнес був змушений вдаватись до таких кроків, як зміна мотивації співробітників, перерозподіл обов’язків тощо. Перехід на дистанційну форму роботи міг також супроводжуватись стресом і плутаниною.

Про це свідчить опитування порталу grc.ua, проведене у червні 2020 року.

Як змінилось ставлення до роботодавців:

29% респондентів заявили про погіршення ставлення до роботодавців;

не змінився рівень лояльності у 19% опитаних;

а от 16% компаній можуть пишатись тією роботою, яку вони провели під час карантину з підвищення лояльності й довіри до компанії серед співробітників, – саме стільки опитаних заявило про покращення свого ставлення.

Окрім того, 9% респондентів зазначили, що їх звільнили у цей час, а 6% звільнились за власним бажанням. Ще 16% респондентів перебували у пошуках роботи ще з «докарантинних» часів.

У варіанті «Інше» (5%) опитані зазначали про відчуття непотрібності та про те, що «роботодавець посилив тиск і більш агресивно ставиться до працівників для досягнення своїх фінансових результатів».

«Логічно припустити, що погіршення ставлення до компанії-роботодавця пов’язано, передусім, зі зміною умов роботи та вимог до працівників», – зазначають аналітики порталу.

Майже третина опитаних (31%) сказали про те, що до них почали висувати більше вимог. Ще у 40% випадків умови роботи у цьому аспекті не змінились. А шість респондентів зі ста, навпаки, помітили, що вимог із боку роботодавця стало менше. У варіанті «Інше» (7%) найчастіше фігурують згадки про те, що вимог, можливо, більше і не стало, а от зарплата знизилась.