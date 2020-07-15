Пенсійний фонд затвердив показник місячної зарплати для обчислення нарахувань



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У травні середня зарплата виросла на 220 гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за травень 2020 року, який згідно із законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в травні склала 9 546,32 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Таким чином, показник середньої зарплати зріс на 220,39 гривень у порівнянні з квітнем 2020 року (9 325,93 гривень).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2020 року склала 10 542 грн. Це на 1,1% більше порівняно квітнем (10 430 грн).

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року до травня минулого року зросла на 1,4%, номінальна зросла на 3,0%.

Також стало відомо, скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень.

Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.