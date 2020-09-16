На Україну очікує бюджет друкарського верстата

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні влада створює основи нової кризи та руйнує основи макроекономічної стабільності

Мовою оригіналу

Пирамида ОВГЗ – говорили они. И говорили в тот момент, когда долговая нагрузка снижалась.

Теперь они подают бюджет, в котором дефицит 6% от ВВП. И финансировать этот дефицит собираются с помощью…. ОВГЗ.

Л – логика. П-последовательность.

Причем, очевидно, что никакие иностранцы уже не придут. Тем более, тут уголовные дела открывают, как они посмели приходить и зарабатывать в прошлый раз. Но просто не придут, потому что не верят в светлое будущее гривны. И постепенно объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сокращается. Иностранцы выходят. А значит, надо справляться собственными силами. И в этом году, с дефицитом бюджета в 7,5% от ВВП и в следующем, с дефицитом в 6% от ВВП.

Что это значит? Ответ может быть только один. И он вам не понравится. Ответ – печатный станок. Они называют это по разному. Назовут по умному. Но это все равно будет печатный станок. И если раньше, когда приходили иностранцы, когда шла продажа доллара, эмиссия гривны была но была обеспеченной, и сопровождалась ростом резервов, то теперь картина развернется.

Цитата апологета печатного станка, Данилишина, более чем красноречива.

«Оскільки майже 80% потреб у фінансуванні бюджету передбачається покривати за рахунок внутрішніх запозичень, це ставить відповідні вимоги щодо місткості та ліквідності ринку ОВДП, особливо вторинного ринку. В даному контексті важливо забезпечити ефективність роботи НБУ як незалежного монетарного регулятора і органу, що відповідає за стабільність фінансових ринків.»

Если перевести это с языка чиновника на человеческий язык, то это означает, что финансировать бюджет будет Нацбанк. А Нацбанк может его финансировать только одним способом. Включать станок.

В 2019 году дефицит бюджета был чуть больше 2% от ВВП. И долговая нагрузка снижалась. При всех разговорах о долговых петлях от МВФ и пирамидах ОВГЗ – долговая нагрузка падала.

И на начало 2020 года отношение гос долга к ВВП достигла уровня в 50%. При том, что 2017 год начинали на уровне 80% от ВВП. В общем, пока не было популизма, пока слушались МВФ, долговая нагрузка снижалась. А сейчас мы начали себе ни в чем не отказывать, живем не по средствам, кинули МВФ и вдруг ОВГЗ больше не пирамида, а самое то, что нужно.

Уже на конец 2020 года, если правительство сможет найти финансирование для дефицита, отношение гос долга к ВВП вырастет до 65%. И в начале года мы могли говорить, что это оправдано. Ведь коронавирус. И рост связан с тем, что надо с ними бороться. Ведь так поступают во всем мире. В итоге, дефицит увеличили, а деньги на борьбу не потратили. Нет ни одной эффективной программы по поддержке бизнеса. Да, строят дороги, что, возможно, и поддерживает чей то бизнес, но вряд ли ту сферу, что пострадала от карантина. Объясняя, что иногда эти дороги ведут к больницам. Считая, видимо, всех вокруг идиотами. Но это такое. В любом случае, коронавирусом нельзя теперь объяснять резкий рост гос долга. Коронавирус не причём. И к росту долга в следующем году, неизбежного в связи с таким высоким уровнем дефицита, коронавирус точно будет не причём.

Что это такое? Это повторение пути 2012-2013 г.г. Когда страна жила в долг. Жила не по средствам. Умноженное на желание напечатать денег. Ведь в долг будут готовы давать все меньше и меньше. Ведь каждый кризис уникален по своему. Особенно тот, который вы создаете своими руками. Сейчас, таким образом, мы создаем основы следующего кризиса. Разрушаем основы макроэкономической стабильности. Это тоже умное слово. Но по факту оно означает, что у нас стабильный курс и низкая инфляция. А разрушая эту самую пресловутую макроэкономическую стабильность вы получаете резкую девальвацию и резкий рост цен. И сейчас мы все делаем, чтобы получить такой результат.

Не сразу. У нас есть запас прочности. Но чем дальше, тем больше подходит фраза – у нас был запас прочности.

Джерело: блог Сергія Фурси

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