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    Суспільство

    Українці очікують економічної кризи цієї осені: країна йде «не туди»

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    <span lang="UK">Майже половина українців кажуть про погіршення економічної ситуації власної родини&nbsp;</span> - Українці очікують економічної кризи цієї осені: країна йде «не туди»
    Майже половина українців кажуть про погіршення економічної ситуації власної родини 

    Дві третини українців вважають, що в країні справи погані

    Дві третини українців (68%) вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 18% – оцінюють вектор розвитку справ як правильний. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 3-6 вересня 2020 року.

    Так, 63% опитаних переконані, що економічне становище України за останні півроку скоріше погіршилося. Лише 7% побачили покращення. 26% – не відчули жодних змін.

    Про погіршення економічної ситуації власної родини говорили 49% респондентів. Лише 6% заявили, що їхня фінансова ситуація зазнала покращення. 44% вважають, що нічого не змінилося.

    Оцінюючи найближче майбутнє, 32% опитаних не очікують жодних змін в економічному становищі країни у наступні півроку, 43% – очікують погіршення, і лише 15% – покращення.

    Понад половини опитаних (57%) переконані, що основною причиною, через яку може відбутися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади. 26% причину вбачають у загостренні епідемії коронавірусу, 8% – у продовженні війни на Донбасі.

    Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

    Такі настрої соціологи фіксували в Україні і раніше. Так, на початку серпня лише 20% українських громадян вважали, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку.

    Зазначимо, що Соціологічна група Рейтинг не вказує замовника опитування. Нагадаємо, що у статті 50 Виборчого Кодексу України «Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами» зазначено: «Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування».

    соцопитування економіка криза українці населення коронавірус
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