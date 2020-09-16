Українці очікують економічної кризи цієї осені: країна йде «не туди»



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Майже половина українців кажуть про погіршення економічної ситуації власної родини

Дві третини українців вважають, що в країні справи погані

Дві третини українців (68%) вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 18% – оцінюють вектор розвитку справ як правильний. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 3-6 вересня 2020 року.

Так, 63% опитаних переконані, що економічне становище України за останні півроку скоріше погіршилося. Лише 7% побачили покращення. 26% – не відчули жодних змін.

Про погіршення економічної ситуації власної родини говорили 49% респондентів. Лише 6% заявили, що їхня фінансова ситуація зазнала покращення. 44% вважають, що нічого не змінилося.

Оцінюючи найближче майбутнє, 32% опитаних не очікують жодних змін в економічному становищі країни у наступні півроку, 43% – очікують погіршення, і лише 15% – покращення.

Понад половини опитаних (57%) переконані, що основною причиною, через яку може відбутися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади. 26% причину вбачають у загостренні епідемії коронавірусу, 8% – у продовженні війни на Донбасі.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

Такі настрої соціологи фіксували в Україні і раніше. Так, на початку серпня лише 20% українських громадян вважали, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку.

Зазначимо, що Соціологічна група Рейтинг не вказує замовника опитування. Нагадаємо, що у статті 50 Виборчого Кодексу України «Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами» зазначено: «Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування».