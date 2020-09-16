Фонд Білла Гейтса: коронавірус відкинув світ у розвитку на 20 років
У доповіді йдеться, що кілька місяців пандемії фактично скасували результати, яких міжнародні організації домагалися рокам
Смертельна пандемія коронавірусу відкинула світ у розвитку на 20 років назад.
Про це йдеться у великій щорічній доповіді, випущеній в понеділок Фондом Білла і Мелінди Гейтс, інформує BBC.
У документі йдеться, що кілька місяців пандемії фактично скасували результати, яких міжнародні організації домагалися роками. Кількість людей, що живуть у крайній убогості, за цей час зросла на 7%.
Крім того, кількість вакцинованих від інших хвороб людей на планеті впала до рівня 1990-х років.
На думку засновника Microsoft і мільярдера Білла Гейтса, повернутися до докоронавірусних показникамів реально за два-три роки за умови відродження індустрії туризму та виділення Світовим банком кредитів на відновлення постраждалих країн.
«Взаємно посилюючі катастрофи», – так найкраще описати пандемію Covid-19. Спочатку з'явився сам вірус, потім уряди почали перерозподіляти ресурси, щоб з ним боротися, а потім люди перестали ходити до лікарів з остраху заразитися: все це – елементи повноцінної катастрофи в секторі охорони здоров'я», – йдеться в доповіді.
До слова, у другому кварталі 2020 року реальний ВВП країн Великої двадцятки (G20) впав на 6,9% щодо попереднього кварталу.
Падіння виявилося вищим, ніж у першому кварталі 2009 року, коли економіка скоротилася на 1,6% на піку глобальної фінансової кризи.
-
Всього159702
-
Хворіють85628
-
Одужали70810
-
Померли3264
Нагадаємо, в Україні від початку пандемії станом на ранок 15 вересня заразилося коронавірусом 159 702 людини, одужали 70 810 осіб, летальних випадків – 3264.