Фальшива червона ікра заполонила Україну: як розпізнати підробку

Українцям порадили звертати увагу на колір продукту і його ціну

Напередодні новорічних свят в Україні майже третина червоної ікри, яка продається в магазинах, на ринках та в інтернеті, є підробкою.

На що треба звертати увагу при купівлі ікри та як розпізнати підробку, розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» економіст Олег Пендзин.

За словами економіста, сьогодні на світових ринках ікра подорожчала на 20-25%, що відбилося і на цінах в Україні. Як тільки ціна пішла вгору, одразу з'явилась велика кількість фальсифікату. За оцінками експертів, до 30% ринку є фальсификатом.

«Я би застеріг наших з вами співгромадян купляти ікру, орієнтуючись на дешевизну продукту. Якщо він дешевий - однозначно треба бути максимально обережним. 100 грн не може коштувати ікра (за 100 гр. – ред.). Вона може коштувати під 200 грн – 170-180 грн. Це буде приблизно ціна ікри без вартості упакування, різних маркетингових речей», – сказав Пендзин.

Як пояснив експерт, фальсифікат також є різний:

«Якщо ви, наприклад, візьмете не осетрову ікру, а форелі чи навіть щуки, зробите барвник, замішаєте, ви отримаєте зовнішньо продукт, який мало відрізняється від оригіналу, але буде однозначно дешевше».

Також Пендзин зазначив, що ікра в банці має бути обов'язково вся однакового вигляду:

«Якщо у вас два кольори в банці - однозначно частина ікри відновлювалася. Ікра, яка не продана своєчасно, її іноді відновлюють – беруть олію, роблять відповідні дії, пов'язані з покращенням зовнішнього вигляду, змішують з більш свіжою і розфасовують. Така ікра чітко відрізняється по кольору. Такого бути не може, справжня ікра завжди одного кольору і не може бути навіть різних відтінків».