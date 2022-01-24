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    Без попередження: Білорусь дозволила прикордонникам стріляти у польських військових

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    Білоруським прикордонникам дозволили стріляти без попередження у польських військових - Без попередження: Білорусь дозволила прикордонникам стріляти у польських військових
    Білоруським прикордонникам дозволили стріляти без попередження у польських військових
    фото: euroradio.fm

    Лаппо стверджує, що отримав інформацію про можливі плани польських силовиків «захопити білоруського прикордонника»

    Голова прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо заявив, що дозволив прикордонникам застосовувати зброю проти польських колег. Фрагмент інтерв'ю з ним опублікував у Telegram білоруський держканал ОНТ.

    Лаппо стверджує, що польські силовики буцімто планували захопити білоруського прикордонника, тому важливо було запровадити дозвіл на використання зброї.

    Тепер білоруським прикордонникам дозволено застосовувати зброю без попередження, якщо їх життю щось загрожує.

    «...Я дав команду... негайно застосовувати зброю. Якщо буде загроза життю та безпеці білоруського прикордонника, буде одразу ж, без попередження застосовано зброю», – заявив він.

    Нагадаємо, кілька днів тому 33 іноземці силою намагалися форсувати польсько-білоруський кордон. Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця.

    3 січня також сталася силова спроба перетину кордону Польщі з боку Білорусі. На територію Республіки Польща з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей.

    Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

    Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

    Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти іноземці Telegram кордон
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    Без попередження: Білорусь дозволила прикордонникам стріляти у польських військових