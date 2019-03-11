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    Економіка та фінанси

    Вітренко прокоментував газовий скандал, роздмуханий у мережі

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    Юрій Вітренко заявив, що сам&nbsp;ініціював зміну своїх повноважень - Вітренко прокоментував газовий скандал, роздмуханий у мережі
    Юрій Вітренко заявив, що сам ініціював зміну своїх повноважень

    «Мене ніхто нікуди не «смєщал», - Вітренко

    Головний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що він ініціював зміну своїх повноважень, відмовившись відповідати за інтегрований газовий бізнес. Про це він написав у Facebook у відповідь на заяву «ЕРУ Трейдинг» щодо матеріалів, опублікованих в ЗМІ про укладення між компаніями договорів на купівлю-продаж природного газу в четвертому кварталі 2018 року, пише Економічна правда.

    «Мене ніхто нікуди не «смєщал». Я сам ініціював зміну своїх повноважень, зокрема, щоб я не відповідав за інтегрований газовий бізнес. За планом трансформації я і не очікував за нього відповідати, це мав робити Олег Прохоренко, голова «Укргазвидобування», - пояснив Вітренко.

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    Він зауважив, що коли із цим планом виникли проблеми, «я погодився займатися цим напрямком, але практично за місяць змінив своє рішення через відмінності у розумінні принципів трансформації».

    «Це було моє власне рішення, що я прийняв якраз для того, щоб не було внутрішніх конфліктів», - написав Вітренко.

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    Укргазвидобування ЗМІ Нафтогаз України бізнес скандал Facebook Юрій Вітренко
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