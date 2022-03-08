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    Економіка та фінанси

    Війна вже завдала збитків транспортній інфраструктурі на понад $10 млрд

    Зруйновано міст, що веде з Ірпеня до Києва - Війна вже завдала збитків транспортній інфраструктурі на понад $10 млрд
    Зруйновано міст, що веде з Ірпеня до Києва

    У відновленні інфраструктури Україна покладатиметься на допомогу світу

    Російське воєнне вторгнення завдало транспортній інфраструктурі України збитків на мільярди гривень, на відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

    На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили $10 млрд.

    За словами Кубракова, у відновленні інфраструктури Україна покладатиметься на допомогу світу: «Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно».

    Міністр вважає, що більшість об’єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси – за два. «Ми точно переможемо і точно все відбудуємо», – підсумував Кубраков.

    Як повідомлялося, російські окупаційні війська майже повністю знищили смт Бородянка в Київській області.

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    Теги: Росія дороги війна залізниця інфраструктура Олександр Кубраков #stoprussia
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    Війна вже завдала збитків транспортній інфраструктурі на понад $10 млрд