Війна вже завдала збитків транспортній інфраструктурі на понад $10 млрд

Зруйновано міст, що веде з Ірпеня до Києва

У відновленні інфраструктури Україна покладатиметься на допомогу світу

Російське воєнне вторгнення завдало транспортній інфраструктурі України збитків на мільярди гривень, на відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили $10 млрд.

За словами Кубракова, у відновленні інфраструктури Україна покладатиметься на допомогу світу: «Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно».

Міністр вважає, що більшість об’єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси – за два. «Ми точно переможемо і точно все відбудуємо», – підсумував Кубраков.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська майже повністю знищили смт Бородянка в Київській області.

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