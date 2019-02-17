У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
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У Києві зіткнулися дві «євробляхи», троє людей госпіталізовано
Фото: Експресо
Трьох осіб з різними ступенями травм забрали до лікарніВнаслідок зіткнення трьох авто на столичному бульварі Перова троє постраждалих у ДТП було госпіталізовано.
Про це повідомляє Еспресо.
На бульварі Перова зіткнулися два «євробляхера». Два автомобілі рухались по бульвару на зустріч один одному, на перетині з вулицею Кібальчича, водій автомобіля Opel повертаючи ліворуч, не пропустив ВМW, водій якого не встиг зреагувати та протаранив Opel у правий бік.
Автомобілі порозкидало по всій дороз,і а BMW розвернуло на 180°. В результаті зіткнення постраждало троє осіб з Opel, останнього ж за допомогою ДСНС деблокували з автівки, всіх трьох з різними ступенями травм забрали до лікарні.
Фото: Експресо
На місці працює слідчо-опертивна група, встановлюють обставини ДТП