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    У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих

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    У Києві зіткнулися дві &laquo;євробляхи&raquo;, троє людей госпіталізовано&nbsp; - У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися дві «євробляхи», троє людей госпіталізовано 
    Фото: Експресо

    Трьох осіб з різними ступенями травм забрали до лікарні

    Внаслідок зіткнення трьох авто на столичному бульварі Перова троє постраждалих у ДТП було госпіталізовано.

    Про це повідомляє Еспресо.

    На бульварі Перова зіткнулися два «євробляхера». Два автомобілі рухались по бульвару на зустріч один одному, на перетині з вулицею Кібальчича, водій автомобіля Opel повертаючи ліворуч, не пропустив ВМW, водій якого не встиг зреагувати та протаранив Opel у правий бік.

    Автомобілі порозкидало по всій дороз,і а BMW розвернуло на 180°. В результаті зіткнення постраждало троє осіб з Opel, останнього ж за допомогою ДСНС деблокували з автівки, всіх трьох з різними ступенями травм забрали до лікарні.

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    У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися дві «євробляхи»: троє постраждалих
    Фото: Експресо

    На місці працює слідчо-опертивна група, встановлюють обставини ДТП

    ДТП ДСНС водій
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