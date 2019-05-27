Яценюк заявив, що дефолт – це клінічна смерть економіки



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Лідер «Народного фронту» вважає, що «іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає»

Дефолт – це зростання курсу гривні, що не має межі, це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках, це безробіття - політик

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк заявив, що дефолт - банкрутство України і кожного громадянина - це клінічна смерть економіки. Про це він написав на своїй сторінці у своєму Facebook 27 травня, йдеться на партійному сайті.

«Прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово «дефолт», - написав він і вирішив нагадати, що у 2014 році Україна була також на межі дефолту.

«У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів», - написав Яценюк.

За словами політика, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, він заявив у парламенті, що Аргентина оголосила дефолт, але Україна його не оголосила і не оголосить.

У 2014-му уряд Яценюк провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на чотири роки: «Цей термін спливає наприкінці цього року».

Політик наголосив, що він не пішов на дефолт тому, що це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. «Дефолт – це зростання курсу гривні, що не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття. Дефолт – це клінічна смерть економіки», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Політик наголосив на важливості того, щоб президент Зеленський «сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом»: «МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось вимагає, - МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни», - пояснив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» впевнений, що для нього «іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає»: «Якщо у президента Зеленського є альтернатива - нехай її покаже».

Яценюк окремо зауважив, що «у зв’язку з тим, що оголошені дострокові парламентські вибори, а уряд пішов у відставку, програма з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена»: «І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це - в кращому разі - в кінці 2019 року».

«Дайте відповідь, як жити наступних п’ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян», - написав Яценюк.