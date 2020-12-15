НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль

Водночас курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився за минулий тиждень на 1,3% до 3-місячного максимуму

З початку місяця населення купило на 100 млн доларів більше, ніж продало

У грудні 2020 року другий місяць поспіль спостерігається підвищений попит на валюту на готівковому ринку. Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

«На готівковому ринку продовжує спостерігатися переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією, яке з початку грудня становило майже 98 млн доларів», – повідомив він.

За його даними, переважання попиту на іноземну валюту продовжує домінувати на форвардному сегменті ринку, «що свідчить про все ще стійкі девальваційні очікування економічних суб’єктів».

Водночас курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився за минулий тиждень на 1,3% до 3-місячного максимуму.

«Цьому сприяло збільшення пропозиції іноземної валюти клієнтами банків у середньому на 13% у порівнянні з попереднім тижнем. Це дозволило Національному банку упродовж минулого тижня придбати 79 млн доларів до міжнародних резервів, які зросли до 26,8 млрд доларів», – повідомив Данилишин.

Нагадаємо, що фахівці попередили, що локдаун може викликати паніку на ринку готівкової валюти.