Нацбанк зміцнив гривню ще на 11 копійок

Курс долара на 16 грудня оновив тримісячний мінімум

Національний банк України на 16 грудня встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,759 гривень за 1 долар (-0,1071 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,8661 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 8 вересня - 27,7509 гривень за долар.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 33,75 гривень за євро.

Варто нагадати, що напередодні, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила бюджет-2021. «За» документ проголосували 289 народних депутатів.

«Слуга народу» ─ 225 голосів

«Довіра» ─ 20 голосів

«За майбутнє» ─ 21 голос

«Батьківщина» ─ 12 голосів

позафракційні ─ 11 голосів.

Фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа «За життя» не віддали жодного голосу.



