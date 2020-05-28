Як подавати заяву про лікарняний через Covid-19? Пояснення Фонду соцстраху



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У Фонді соцстраху пояснили, як подавати заяву про лікарняний через Covid-19

Роботодавці повинні формувати окремі заяви-розрахунки

Для того щоб отримати фінансування від фонду соцстраху за листками непрацездатності, виданими через ізоляцію у зв’язку з коронавірусом, потрібно формувати окремі заяви-розрахунки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України (ФССУ).

«Для отримання фінансування від Фонду соціального страхування України допомог за листками непрацездатності, виданим у зв’язку з ізоляцією від Covid-19, страхувальники (роботодавці) повинні формувати окремі заяви-розрахунки, в яких не включаються лікарняні з інших причин непрацездатності», – йдеться в повідомленні.

У разі подання працівниками листків непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від Covid-19 – 11» формується окрема заява-розрахунок, в яку необхідно включати тільки зазначені листи непрацездатності. За листками непрацездатності, виданими з інших причин, формується заява-розрахунок на загальних підставах.

Зазначають, що усі застраховані особи мають право на компенсацію від Фонду соціального страхування України втраченого заробітку за час ізоляції від Covid-19.

Виплата такої допомоги здійснюється на підставі відповідного листа непрацездатності. Її розмір становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.

Для медичних працівників ФССУ компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування відкрив у кожній області телефонні гарячі лінії для консультації щодо оплати лікарняних в умовах карантину.

Фонд соціального страхування України здійснює оплату за листками непрацездатності по догляду за хворою дитиною. Розмір допомоги залежить від страхового стажу.