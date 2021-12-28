Нацбанк припинив діяльність трьох фінустанов

Одна установа виключена з Державного реєстру фінансових установ, дві – добровільно відмовилися від ліцензій

Після анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій

Національний банк виключив одну кредитну спілку з держреєстру, ще дві фінустанови добровільно відмовилися від ліцензій. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

НБУ виключив КС «Своя копійка» із держреєстру фінансових установ на підставі її заяви.

Кредитна спілка мала одну ліцензію – на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, яку було анульовано 22 грудня.

Нацбанк на підставі поданих заяв також анулював ліцензії:

ПрАТ «УАСК АСКА» – 34 ліцензії на здійснення страхування – з 4 січня 2022 року;

КС «Гранд» – ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

У «УАСК АСКА» залишається одна ліцензія на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Компанія займалася переважно майновими видами страхування – страхуванням майна, від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, вантажів та багажу (вантажобагажу) та фінансових ризиків.

Після анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Анулювання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Перевірити чинні ліцензії можна на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: небанківської фінансової установи – за посиланням, юридичної особи-лізингодавця – за посиланням.

Зазначимо, що цьогоріч українські банки встановили рекорд прибутковості. У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.