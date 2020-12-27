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    Економіка та фінанси

    Гетманцев: 60 тисяч ФОПів зареєстрували «касові апарати у смартфоні»

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    Представники руху #SaveФОП стверджують, що у&nbsp;&laquo;касових апаратах у смартфоні&raquo;&nbsp;проблема - Гетманцев: 60 тисяч ФОПів зареєстрували «касові апарати у смартфоні»
    Представники руху #SaveФОП стверджують, що у «касових апаратах у смартфоні» проблема

    З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних застосовувати програмні касові апарати

    За майже п’ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб-підприємців зареєстрували «касові апарати у смартфоні».

    Про це повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода» депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати з сайту податкової (Державної податкової служби – ред.). На кшталт додатку «Дія». Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО», – розповів Данило Гетманцев.

    Як відомо, з 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

    Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні».

    Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики. Це ускладнює зарядку батарей смартфонів.

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      Теги: економіка депутат торгівля бізнес фінансування партія Слуга народу смартфон Данило Гетманцев
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