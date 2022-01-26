Як зростуть пенсії учасників бойових дій у 2022 році

У 2022 році в Україні зростуть пенсії для учасників бойових дій

До пенсії також встановлюються надбавки, підвищення та доплати

В Україні учасникам бойових дій належить не лише надбавка до пенсії, а й право раніше піти на заслужений відпочинок. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Право на дострокову пенсію

Згідно зі ст. 115 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, учасники бойових дій можуть претендувати на дострокову пенсію за віком:

чоловіки після досягнення 55 років (за наявності страхового стажу не менше 25 років);

жінки – після досягнення віку 50 років (і за умови наявності страхового стажу не менше 20 років).

Якими будуть пенсії для учасників бойових дій у 2022 році

Надбавка до пенсій

Розмір пенсій для УБД залежить від їхнього страхового (трудового) стажу, а також доходу (заробітної плати).

При цьому до пенсій учасників бойових дій встановлюється надбавка, розмір якої становить 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто від мінімальної пенсії).

Так, з 1 січня 2022 року надбавка для УБД становитиме 483,5 грн, з 1 липня – 506,75 грн, а з 1 грудня – 523,25 грн.

Важливо розуміти, що ці надбавки входять до складу загальної суми пенсій, які отримують учасники бойових дій.

Мінімальна пенсійна виплата

Наступного року в Україні зросте і мінімальна пенсія для учасників бойових дій.

Зараз вона становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки цей мінімум кілька разів підвищуватиметься наступного року, це позначиться і на пенсійних виплатах.

Так, з 1 січня 2022 року мінімальна пенсія для УБД складе 4 061,4 грн (1 934 грн прожиткового мінімуму х 210%). Сума підвищення становить 168 грн.

З 1 липня 2022 року мінімальні пенсійні виплати для УБД зростуть до 4 256,7 грн, а з 1 грудня – до 4 395,3 грн.

Якщо розмір пенсійних виплат буде меншим за ці показники, учасникам бойових дій встановлять доплати до необхідного рівня (ці доплати називають щомісячною державною адресною допомогою до пенсії).

Допомога учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років

Зростуть пенсії і для учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше.

1. Згідно зі ст. 12 закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надбавка до пенсії для таких людей становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2022 року це буде 967 грн, з 1 липня – 1 013,5 грн, а з 1 грудня – 1 046,5 грн.

Йдеться про надбавку, що входить до складу загальної суми пенсії. Тобто замість 25% прожиткового мінімуму для інших учасників бойових дій, надбавка для цієї категорії УБД складає 50% прожиткового мінімуму.

А оскільки прожитковий мінімум періодично зростає – збільшується й сума надбавки та загальний розмір пенсій.

2. Зросте й розмір мінімальної пенсії для УБД у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше. Вона встановлена на рівні 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії для цієї категорії громадян складе 12 571 грн (підвищення становить 520 грн), з 1 липня – 13 175,5 грн, а з 1 грудня – 13 604,5 грн.

Щомісячна грошова допомога

Для учасників бойових дій також передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття в розмірі 40 грн.

Це передбачено законом Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше повідомлялося, що виплату пенсії можуть скасувати: у Пенсійному фонді назвали причини.