Нацбанк припинив діяльність 14 фінустанов

Десять установ виключено з реєстрів, шість – добровільно відмовилися від ліцензій

Національний банк виключив 10 фінансових установ із реєстрів і анулював ліцензії ще 5 установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ виключив: КС «Довіра», КС «Гранд», КС «Спільна справа», КС «Херсонський кредит», ФК «Юкрейн Саншайн Фінтех Ко. Лтд», ПТ «Ломбард «Каса» за участі ТОВ «Параіба» і Компанія», ФК «Рікас», ФК «Грета Фінанс», ФК «ІТ Інтеграція» з держреєстру фінустанов і ТОВ «Е-Лізинг» з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, на підставі їхніх власних заяв.

Нацбанк також анулював ліцензії на підставі заяв:

ТОВ «ІГРОШІ» – ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу та з факторингу. У фінустанови залишається чинною ліцензія на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту;

ФК «Компанія Факторінг Кепітал» – ліцензії на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту, послуг з фінансового лізингу та з факторингу. Таким чином у фінкомпанії більше нема чинних ліцензій;

ПТ «Ломбард Гоц і Компанія» – ліцензію на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. У ломбарду більше нема чинних ліцензій;

СК «Український фінансовий альянс» – 15 ліцензій на надання фінансових послуг у сфері страхування;

СК «ВІП-Капітал» – 16 ліцензій на надання фінансових послуг у сфері страхування.

У грудні СК «ВІП-Капітал» були призупинені всі ліцензії через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Порушення було зафіксоване вдруге протягом року.

Після анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Анулювання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Перевірити діючі ліцензії можна на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: небанківської фінансової установи – за посиланням, юридичної особи-лізингодавця – за посиланням.

Зазначимо, що минуло року українські банки встановили рекорд прибутковості. У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.