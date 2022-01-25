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    Пенсійний фонд попередив: українці більше платитимуть за реєстрацію авто

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    Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні: сумма та як розраховується з січня 2022 - Пенсійний фонд попередив: українці більше платитимуть за реєстрацію авто
    Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні: сумма та як розраховується з січня 2022
    фото з відкритих джерел

    В Україні збільшилась сума пенсійного збору за першу реєстрацію легкових автомобілів

    У зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму (показники для різних категорій громадян було переглянуто у грудні минулого року) в Україні зріс розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автівки.

    У Пенсійному фонді України пояснили, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування оплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами, які вступають у право володіння авто, за першої державної реєстрації у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

    Збір залежить від вартості легкового автомобіля:

    • 3 відсотки — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — із суми до 409 365 грн);
    • 4 відсотки — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — від 409 365 грн до 719 490 грн);
    • 5 відсотків — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — із суми понад 719 490 грн).
    • З 1 грудня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних становить 2481 грн.

    До слова, про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: МВС українці автомобіль Пенсійний фонд страхування
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    Пенсійний фонд попередив: українці більше платитимуть за реєстрацію авто