Які банки найбільше залучали депозити, а які – втрачали? Дані за 2021 рік

Максимальний приріст залучень від населення продемонстрував «Універсал Банк»

У 2021 р. номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 44,5 млрд (+6,5%), перевищивши 727 млрд грн. При цьому грудневий приріст становив 27 млрд грн. Враховуючи ревальвацію гривні минулого року, реальний приріст більший приблизно на 10 млрд грн. Це випливає із річної банківської звітності, оприлюдненої на сайті НБУ.

Максимальний приріст залучень від населення продемонстрував «Універсал Банк», на балансі якого працює monobank. Плюс 11,3 млрд грн – це приблизно весь депозитний портфель такого банку як «Креді Агріколь».

«Універсал Банк» (monobank) вийшов на 6 місце за залученнями від фізосіб з портфелем у 33,5 млрд грн. Успіхи онлайн-банку пояснюються не лише зручністю, а й привабливими ставками.

На другому місці за торішнім приростом «Райффайзен Банк», який платить на третину менше, ніж mono і перебуває у процесі цифрової трансформації.

ПУМБ, який восени пропонував ставки, як і mono – до 11% річних, трохи відстає від «Райффайзен Банк».

«Укрсиббанк», відомий мінімальними ставками на ринку (за гривнею не більше 0,5% річних), йде слідом за «Альфа-Банком», який традиційно платить вище за ринок.

Номінальний відтік коштів громадян минулого року зафіксували 20 банків. У лідерах з відтоку – тріо держбанків на чолі із «Ощадбанком». Виняток становив «Приватбанк».

В інших банків втрати можуть бути пов'язані з курсовим чинником.

Проте впадає в око присутність у цьому списку «Прокредит Банку», який відомий тим, що пропонує найщедріші ставки серед банків із західним капіталом, – до 13% річних.

Раніше повідомлялося, що банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Якщо договором не визначено розмір процентів, банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України.