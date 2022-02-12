Київ готується до нападу Росії. Кличко затвердив план евакуації населення

Кличко наголосив, що міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення російської армії. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними КМДА, у кожному районі міста створено комісії з питань евакуації.

«У Києві створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення», – заявив Кличко.

Мер наголосив, що міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.

«Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва», – повідомив мер.

Кличко також зазначив, що за кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, призначених для бомбосховищ.

«Якщо ще кілька років тому у нас було 1,5 тисячі відповідних укриттів, то на сьогоднішній день збільшили їх кількість утричі. Загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ», – заявив Кличко.

Він зазначив, що вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти і різним закладам та установам, враховуючи специфіку їх роботи – медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших.

Удосконалює столиця і систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. Розробили також нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво планують виділити з бюджету міста майже 11 млн грн.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».



