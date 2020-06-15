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    Економіка та фінанси

    Кабмін спрогнозував падіння ВВП України у 2020 році

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    Негативний вплив пандемії на економіку України підсилюється початком глобальної рецесі, - програма урядуї - Кабмін спрогнозував падіння ВВП України у 2020 році
    Негативний вплив пандемії на економіку України підсилюється початком глобальної рецесі, - програма урядуї

    Уряд у програмі дій прогнозує цього року падіння ВВП до 8%

    Кабінет міністрів прогнозує падіння ВВП України через коронавірус у 2020 році на 4-8% порівняно з 2019 роком. Про це йдеться в оновленій Програмі дій уряду.

    «Негативний вплив пандемії підсилюється початком глобальної економічної рецесії, що може завдати суттєвого удару добробуту населення. За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%, проте Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків, а тому може зазнати більш суттєвого впливу: ВВП може впасти на 4-8 відсотки порівняно з 2019 роком», - йдеться у програмі уряду.

    До відома, сьогодні, 15 червня, Кабінет міністрів України оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проєкті розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

    Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.

    «На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав разумков.

    Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.

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