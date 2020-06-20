Економіка може не витримати другої хвилі карантину. Що буде з курсом долара



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Поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення

Що зараз відбувається на ринку готівкової валюти

На тижні, що минає, готівковий долар поводився спокійно: спершу трохи подорожчав, потім знову подешевшав, повернувшись до колишніх показників. Чому це сталося і куди піде тренд на наступному тижні читайте далі.

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Долар, курс якого зазвичай стабільний на вихідні, почав проявляти ознаки активності вже в минулу неділю, подорожчавши на 4 копійки – до 26,86 грн/долар. З понеділка по п’ятницю він спершу піднявся ще на дві копійки, потім опустився на 4 копійки, зрівнявшись з курсом, який був на вихідні – 26,84 грн/долар. В результаті гривня залишилася в спрогнозованому експертами коридорі – 26,5-27 грн/долар.

Валюта в обмінниках була, бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося.

Курс Нацбанку змінювався, як температура у хворого коронавірусом: понеділок – плюс 13 копійок, до 26,73 грн/долар, вівторок – ще плюс 11 копійок, середа – мінус 10 копійок, четвер – плюс 4 копійки, п’ятниця – мінус 2 копійки. Разом до вихідних – 26,76 грн/долар, за тиждень гривня подешевшала на 16 копійок (на 0,6%).

На понеділок, 22 червня, регулятор встановив курс 26,72 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що причиною невеликого коливання на валютному ринку стало ситуативне перевищення попиту на долар над його пропозицією і нерезультативність аукціону з продажу гривневих ОВДП, який проводив Мінфін минулого вівторка.

«Два великих банки купували валюту на суму в межах десяти мільйонів доларів, це на два дні хитнуло курс вгору на 15 копійок, – аналізує Андрій Шевчишин. – Пропозицію Мінфіном цінних паперів можна вважати індикативною. Бо після зниження на минулому тижні Нацбанком облікової ставки до рекордно низьких 6% річних (-2%) міністерство теж у вівторок пропонувало облігації з прибутковістю на 2% нижчою, ніж раніше – під 8% річних. Попиту практично не було, банкіри поки не адаптувалися до такого зниження облікової ставки. Тому «зайвих» доларів від нерезидентів на міжбанку не з’явилося, що утримало курс гривні від надмірного зміцнення».

За словами Олега Пендзина, весь тиждень був нудним і повністю підтвердив прогноз про те, що коливання курсу готівкового долара зараз залежить від попиту і пропозиції на міжбанку.

«На цьому тижні був надлишок пропозиції гривні, і долар пішов вгору. До п’ятниці попит був задоволений, і долар знову подешевшав», – каже Олег Пендзин.

Олександр Охріменко зробив висновок, що в умовах вузького міжбанківського ринку, коли обсяги покупок і продажів обчислюються лише десятками мільйонів доларів, курс готівкового ринку формують гастарбайтери і покупці наших ОВДП з боку нерезидентів.

«На тижні всього на 3 млрд грн купили на міжбанку доларів – і вже курс пішов вгору на піввідсотка. Зараз на курс гривні не впливає транш МВФ, вплив експортерів і імпортерів в умовах карантину теж не так значно, – стверджує Охріменко. – Часи дійсно істотно змінилися, і тепер більш важливий не кредит МВФ, а поїхали українці на заробітки за кордон після ослаблення карантину чи ні».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу.

«Коридор 26,5-27 грн/долар збережеться, – каже Олег Пендзин. – Цьому сприяють дії Нацбанку, що не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше».

Андрій Шевчишин також відзначив, що наступного тижня курс долара залишиться в колишніх рамках – 26,5-27 грн/долар. Але дестабілізуючими факторами, які будуть послаблювати гривню, експерт бачить стрімке зростання захворюваності, спричиненої коронавірусом, і ризик посилення карантину.

«Великих покупців валюти, як резидентів, так і нерезидентів, наступного тижня не передбачається, великих продавців – теж, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Але ринок уважно стежить за ситуацією з поширенням короновірусу і рішеннями влади щодо посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другої хвилі жорсткого карантину, і тоді з курсом може бути все що завгодно, аж до обвалу гривні».

Олександр Охріменко не виключає, що наступного тижня коридор буде ще вужчим – 26,6-26,8 грн/долар.

«Все залежить від активності регулятора – чим більше він викупить в резерви валюти, тим міцнішим буде долар», – уточнив Охріменко.

Продавати або купувати валюту

Експерти як і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення. Але, як показує ситуація з курсом протягом останніх двох місяців, очікувати доходу до осені не вийде.

Продавати валютні заначки варто лише тоді, коли не вистачає гривні для оплати товару або послуги. Це вигідніше, ніж зберігати долари і при цьому купувати за гривні в кредит.

Джерело: Сегодня