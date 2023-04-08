Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду

Тривалість, періодичність та розмір страхових внесків можна визначити самостійно

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір. Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

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Кого може зацікавити механізм:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

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Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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