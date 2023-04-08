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Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм
Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду
фото з відкритих джерел

Тривалість, періодичність та розмір страхових внесків можна визначити самостійно

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір. Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Кого може зацікавити механізм:

  • людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Нагадаємо, українці зможуть самостійно підвищити рівень своєї майбутньої пенсії: що варто знати. 

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Теги: гроші українці Пенсійний фонд Юлія Соколовська

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