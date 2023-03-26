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Сирський показав бойову роботу української авіації на Сході (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський показав бойову роботу української авіації на Сході (відео)
На оприлюдненому відео робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військах противника
фото: скріншот із відео

Армійська авіація, попри потужну протидію системи протиповітряної оборони, завдає противнику значних втрат

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав бойову роботу української авіації на Сході. Він зазначив, що на оприлюдненому відео робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військах противника на східному напрямку.

«В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно», – зазначив Сирський.

Він додав, що наші пілоти підтримують підрозділи Сили оборони на Сході та демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба Сирський назвав суттєвою вогневою та морально-психологічною допомогою підрозділам, які героїчно тримають фронт.

«Армійська авіація, попри потужну протидію системи протиповітряної оборони ворога, безперервно та надійно завдає противнику значних втрат», – додав Сирський.

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Теги: відео ворог фронт робота авіація

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