За два місяці мешканці Сумщини збільшили використання газу на 40%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку року через теплу погоду споживання газу домоволодіннями регіону скоротилось на 20 млн куб м

Багаторічна тенденція скорочення споживання газу змінилась на протилежну

З початку ІІ кварталу 2020 року серед клієнтів «Сумигаз Збут» багаторічна тенденція скорочення споживання газу змінилась на протилежну. Через значне здешевлення газу, ціна енергії якого наразі в п'ять раз дешевше за електричну, в холодні весняні місяці сумчани використовували для короткочасного опалення осель саме газ.

За січень-березень побутові споживачі Сумщини спожили 104,4 млн куб м газу, що на 21% менше ніж за перший квартал 2019 року. Проте через прохолодну весну, а також у зв’язку з карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома та інтенсивно споживала енергоресурс, у квітні – травні спостерігалось збільшення споживання на 40%. Але найважливіший фактор - значне зменшення ціни газу. В травні ціна одиниці енергії газу (кВт*год) коштувала в п’ять разів дешевше за «електричну» кВт*год. В червні ця різниця ще збільшилась - адже ціна газу знов зменшилася.

Загалом же за перші п’ять місяців 2020 року споживання домоволодіннями регіону скоротилось на 20 млн куб м - саме через відносно теплі місяці І кварталу.

У «Сумигаз Збут» нагадують, що інформацію щодо об’ємів споживання газу власники домоволодінь можуть перевірити у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0542) 76-73-04.