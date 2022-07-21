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    Політика

    Провокація Росії. Окупанти «прикрили» Крим дітьми з різних країн

    Дітей активно відправляють на оздоровлення до окупованого Росією Криму - Провокація Росії. Окупанти «прикрили» Крим дітьми з різних країн
    Дітей активно відправляють на оздоровлення до окупованого Росією Криму
    фото з відкритих джерел

    Кремлівська організація відправила у табір «Артек» молодь із Молдови, Угорщини, Єгипту, Вірменії

    Дітей із Молдови, Білорусі, Вірменії, Єгипту та інших країн відправили на оздоровлення до окупованого Росією Криму. Молодь відбирали представництва федерального агентства РФ «Россотріднічєство», яке діє за кордоном у форматі «рускіх домов» та «культурно-інформаційних центрів». Це відбувається на тлі звільнення півдня України від російських окупантів. Про це розповіла в ефірі Громадського радіо журналістка видання «Главком» Маріанна Присяжнюк.

    «Россутруднічество» продовжує поширювати інформацію та організовувати подібні «можливості» відпочинку. Вони мають представництва у понад 80 країнах світу… Така ситуація досить небезпечна, бо післязавтра Росія скаже, що «Україна розбомбила дітей з усього світу», – зазначила журналістка.

    Із опублікованих постів представництв «Россотруднічества» відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну кремлівська організація відправила у табір «Артек» в окупованому Криму молодь із Республіки Молдова, Угорщини, Єгипту, Вірменії. Також були опубліковані й імена підлітків, які в незаконний спосіб вирушили в Крим.

    Натомість ще в березні Головне управління розвідки повідомляло, що Росія готується обмежити виїзд за межі території Криму.

    Водночас міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю CNN заявив, що звільнення Криму стане третім етапом війни. Він наголосив, що Крим є стратегічною метою для України, бо це українська територія.

    Зазначимо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах заявила, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області триває і відбувається успішно.

    Нагадаємо, у мережі зареєстрували петицію з вимогою заборонити діяльність федерального агентства «Россотруднічество» на території ЄС.

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    Теги: ЄС Крим росія окупанти ЗСУ міністр Молдова війна радіо інтернет Україна Олексій Резніков дом табір молодь окупація час звільнення #stoprussia
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    Провокація Росії. Окупанти «прикрили» Крим дітьми з різних країн