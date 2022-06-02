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  4. «Сюрприз» для клієнтів газзбутів: тепер у них буде новий постачальник?
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    Економіка та фінанси

    «Сюрприз» для клієнтів газзбутів: тепер у них буде новий постачальник?

    Всі побутові споживачі в країні, які не були клієнтами Нафтогазу, перейшли до &laquo;постачальника останньої надії&raquo; - «Сюрприз» для клієнтів газзбутів: тепер у них буде новий постачальник?
    Всі побутові споживачі в країні, які не були клієнтами Нафтогазу, перейшли до «постачальника останньої надії»
    фото з відкритих джерел

    Найбільший гравець на цьому ринку – так звані газзбути, які підконтрольні компанії РГК, пов’язаній з Дмитром Фірташем

    Всі домогосподарства, які купують природний газ не у НАК «Нафтогаз України» перейшли до так званого постачальника «останньої надії»(ПОН). Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.

    «Станом на 31.05.2022 рік, за наявною у нас інформацією, жоден з постачальників газу для потреб населення не зміг підписати контракт з НАК «Нафтогаз України» на постачання газу в рамках ПСО (спеціальних обов’язків. – ред.)», – повідомили в асоціації.

    Через це всі побутові споживачі в країні, які не були клієнтами Нафтогазу, перейшли до «постачальника останньої надії», зазначили в асоціації. З липня 2020 року функції ПОН виконує «дочка» «Нафтогазу ГК «Нафтогаз України», в червні 2021 року вона займала 13% ринку.

    Як пояснюють в асоціації, постачальники не змогли підписати контракт із Нафтогазом через жорсткі вимоги уряду до контрактів із держкомпанією, згідно з постановою 489. Наприклад:

    • в контрактах одночасно мала б діяти банківська гарантія, а також договірне списання коштів із рахунку постачальників газу;
    • заборгованість постачальників у майбутньому не повинна була перевищувати 10% від вартості придбаного газу;
    • постачальники мають покрити до 15 червня 2022 року весь історичний борг за газ перед «Нафтогазом».

    В асоціації заявили, що ці умови виконати неможливо з двох причин: по-перше, через регулювання цін на газ для населення, більшість постачальників працюють у збиток, по-друге – сплата за газ населенням з лютого 2022 року обвалилась на 55%.

    Водночас щоб задовольнити умови уряду у постачальників мають бути мільярди гривень вільних обігових коштів, зазначили в асоціації.

    Нагадаємо, що Асоціація постачальників енергоресурсів представляє інтереси 30 постачальників газу населенню. Найбільший гравець на цьому ринку – так звані газзбути, які підконтрольні компанії РГК, пов’язаній з Дмитром Фірташем. До неї належать близько 20 постачальників газу з часткою ринку до 70%. Загальна кількість домогосподарств, які споживають газ за тарифом населення, – 12,5 млн.

    Також НАК «Нафтогаз України» розпочав передарбітражну процедуру через невиконання «Газпромом» умови «качай або плати».

    «Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії.

    Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

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    Теги: росія окупанти газ Нафтогаз України війна Україна окупація #stoprussia
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    «Сюрприз» для клієнтів газзбутів: тепер у них буде новий постачальник?