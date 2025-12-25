Головна Гроші Економіка
ДТЕК Мережі отримала відзнаку за інновації в сфері охорони праці

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ДТЕК Мережі отримала відзнаку за інновації в сфері охорони праці
Нагороду присудили за проєкт «Фото- та відеоконтроль підготовки робочого місця та допуску до роботи»
фото: grids.dtek.com

ДТЕК Мережі системно розвивають культуру безпеки праці відповідно до Цілей сталого розвитку ООН

Компанія ДТЕК Мережі, що входить в Групу ДТЕК, отримала нагороду в номінації «Інновація року в сфері безпеки праці» на Міжнародному форумі «Лідери змін – 2025». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що нагороду присудили за проєкт «Фото- та відеоконтроль підготовки робочого місця та допуску до роботи», впроваджений минулого року в операторах систем розподілу.

«Цей проєкт реалізовано в рамках довгострокової ESG-стратегії компанії, яка в сфері охорони праці зокрема спрямована на зменшення ризику нещасних випадків, мінімізацію впливу людського фактора та забезпечення контролю дотримання правил безпеки», – наголосили в ДТЕК.

Відзнаку отримав керівник департаменту охорони праці ДТЕК Мережі Олександр Татаренко.

«ДТЕК Мережі системно розвивають культуру безпеки праці відповідно до Цілей сталого розвитку ООН. Це особливо важливо зараз, коли енергетикам доводиться працювати в умовах обстрілів та підвищеної небезпеки. І ця нагорода підтверджує, що наші технології відповідають найвищим міжнародним стандартам. Ми й надалі розвиватимемо культуру безпеки, адже життя та здоров’я працівників – наш головний пріоритет», – зазначив він.

Раніше Президент нагородив 10 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова за повернення світла після обстрілів.

