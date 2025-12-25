Взаємна заборгованість в енергетиці перевищила 40 млрд грн – Центр Разумкова
Борги на балансуючому ринку стали ключовою проблемою енергетики – Омельченко
Головною проблемою українського енергоринку на сьогодні є борги на балансуючому ринку та взаємна заборгованість між ключовими учасниками, насамперед НЕК «Укренерго», постачальниками та виробниками з відновлюваних джерел енергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, на тлі загальної ситуації в галузі саме боргова криза створює найбільші ризики для стабільної роботи ринку електроенергії.
«Ну, порівняно з загальним. Це не головна проблема на сьогодні. Головна проблема – це борги на балансуючому ринку, це борги перед компанією «Укренерго» і з боку постачальників, і також борги перед «зеленою генерацією», тобто компанією відповідно «Укренерго», – зазначив Омельченко.
Він підкреслив, що мова йде не про окремі борги, а про системну взаємну заборгованість, яка накопичується між усіма сегментами ринку.
«Величезна взаємна заборгованість, так звана. Вона складає зараз понад 40 мільярдів гривень», – наголосив експерт.
Раніше директор інформаційно-аналітичного GMK центру, голова Комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко наголосив, що системні борги на ринку електроенергії стали наслідком неефективного державного управління та хронічної недоінвестованості галузі.
