МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго

Заступник Міністра енергетики України розповів, куди спрямують отриманні кошти від Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок за весь час діяльності фонду. Йдеться про транш сумою €160,11 млн. Про це заявив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник, інформує «Главком».

Крім траншу у понад €160 від МЗС Німеччини, Фонд отримав ще €3 млн від Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Загалом за грудень 2025 року Фонд підтримки енергетики України отримав €245 млн нових внесків.

У Міненерго розповіли, що отримані кошти спрямують на закупівлю обладнання для українських енергетичних компаній та для фінансування робіт з відновлення роботи енергоструктури після російських обстрілів.

Крім зазначених внесків, до Фонду підтримки енергетики України, енергетики отримують допомогу ще від 38 країн. «Окрім механізмів Фонду, наші енергетики отримують і міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. З початку повномасштабного вторгнення для потреб енергетичного сектору до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн. Вона включає й обладнання для оперативних ремонтів після ворожих обстрілів і устаткування, яке дозволяє нам нарощувати потужності розподіленої генерації», – розповіли в Міненерго.

Раніше «Главком» розповідав про те, що уряд Німеччини заявив, що не підтримує мир під примусом в Україні та виступає проти будь-якого тиску на президента Володимира Зеленського щодо укладення домовленостей, які українське суспільство не може прийняти.

Нагадаємо про те, що Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про підписання нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад €1,2 млрд. Шмигаль наголосив, що завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд.