Кабмін продовжив роботу ТЕС і ТЕЦ до кінця 2028 року

Уряд дозволив великим ТЕС і ТЕЦ працювати довше через війну, щоб уникнути дефіциту електроенергії та тепла

Кабінет Міністрів продовжив строк роботи великих спалювальних установок – теплових електростанцій і теплоелектроцентралей – до 31 грудня 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Частини енергоблоків ТЕС і ТЕЦ мали зупинити вже наприкінці цього року через екологічні вимоги ЄС, але через війну цього не робитимуть.

Україна раніше зобов’язалася поступово скорочувати шкідливі викиди та переходити на європейські екостандарти. За цими правилами деякі енергоблоки мали припинити роботу. Але через постійні російські удари по енергетиці це створило б ризик дефіциту електроенергії та тепла.

Тому Міністерство енергетики звернулося до Енергетичного Співтовариства, і 18 грудня міжнародні партнери дозволили Україні зробити виняток – на період воєнного стану, але не довше ніж до кінця 2028 року.

Це рішення означає, що ТЕС і ТЕЦ не доведеться зупиняти достроково, при цьому енергосистема матиме більше резервів і буде легше забезпечити світло й тепло для лікарень, водоканалів, котелень та інших критичних об’єктів, особливо взимку. Також ризик відключень через нестачу генерації стане меншим.

Водночас це тимчасовий крок: після війни Україна все одно повертатиметься до виконання євроекологічних вимог.

До слова, 19 грудня на одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру. «Різдвяний Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками.

Нагадаємо, 22 грудня Україна отримала через Механізм цивільного захисту ЄС повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви: складна операція передачі тривала 11 місяців та включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн.