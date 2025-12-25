Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

EBA: Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити промисловість і податкові надходження

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
EBA: Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити промисловість і податкові надходження
Карпець підкреслила, що великі підприємства вже сьогодні є ключовими платниками податків
фото: depositphotos.com

Україна може втратити промисловість і податкові надходження, якщо держава не передбачить шляхи фінансування декарбонізації – EBA

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) застерігає: запропонована урядом програма із декарбонізації промисловості може не лише не забезпечити притоку «зелених» інвестицій, а й створити ризики деіндустріалізації, якщо у ньому не будуть визначені реальні джерела фінансування трансформації. Про це заявила менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку EBA Вікторія Карпець. 

За її словами, будь-яка кліматична політика має давати відповідь на ключове запитання: яку користь вона приносить українській економіці та обороноздатності. Адже саме промисловість забезпечує робочі місця, інвестиції, експорт та податки, які формують ресурс для фінансування оборони й відновлення країни.

Водночас, зазначила Карпець, наразі існує ризик, що нова програма не створить умов для залучення інвестицій, оскільки не пропонує інвесторам чіткого бачення економічної доцільності та механізмів підтримки трансформації.

«Ми маємо бути відвертими: зелені інвестиції можуть просто не прийти в Україну. Документ не дає бізнесу відповідь, де взяти кошти на модернізацію підприємств. А без фінансового наповнення стратегії це призведе не до зеленої трансформації, а до закриття заводів, втрати робочих місць та падіння податкових надходжень», – наголосила представниця EBA.

Карпець підкреслила, що великі підприємства вже сьогодні є ключовими платниками податків, а тому їх навантаження без паралельної фінансової підтримки є небезпечним для економіки. На її думку, для реальної модернізації потрібні практичні інструменти підтримки, серед яких – податкові стимули та інвестиційні компенсації, довгострокові кредити під 2–3% від міжнародних інституцій на кшталт IFC зі спільними державними гарантіями, доступ до субсидій, фондів та грантів на зелені проєкти.

«Екологічні податки, кліматичні цілі та СТВ потрібні й мають працювати. Але лише за умови, що ці кошти повертаються в економіку – на модернізацію й підтримку бізнесу, а не стають додатковим фіскальним тиском», – підсумувала Карпець.

Вона закликала уряд переглянути підхід до формування політики декарбонізації та забезпечити її реальними джерелами фінансування, щоб уникнути втрати промисловості й падіння економічної стійкості під час війни.

Раніше голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко також заявив, що без фінансування декарбонізація в Україні може перетворитися на деіндустріалізацію, адже зелена трансформація надзвичайно дорога. Лише модернізація металургії потребує €12 млрд, а загальна потреба у фінансуванні кліматичного плану – понад €100 млрд. В умовах війни, енергокриз та падіння виробництва такі інвестиції неможливі без підтримки міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: податки інвестиції бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Харкова: Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад
Мер Харкова: Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад
23 грудня, 15:44
Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
19 грудня, 12:03
Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу
16 грудня, 14:09
Третина закриттів припала на Київ, Дніпропетровщину та Львівщину
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика
15 грудня, 09:24
Терехов підкреслив, що саме малий бізнес тримає економіку в умовах війни
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу
12 грудня, 17:43
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зробить значно дорожчою відбудову України – виробники будматеріалів
9 грудня, 14:55
Китай ухвалив нове соціальне рішення
У Китаї вперше за 33 роки з'явиться податок на контрацептиви
3 грудня, 19:59
Одним із передбачених законом обов’язків нотаріуса є перевірка джерел походження коштів у разі здійснення операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн і більше
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
2 грудня, 11:30
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення у 2026 році
«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту
1 грудня, 11:48

Економіка

EBA: Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити промисловість і податкові надходження
EBA: Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити промисловість і податкові надходження
Кабмін продовжив роботу ТЕС і ТЕЦ до кінця 2028 року
Кабмін продовжив роботу ТЕС і ТЕЦ до кінця 2028 року
МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго
МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго
Зеленський затвердив ключові податкові новації з 2026 року
Зеленський затвердив ключові податкові новації з 2026 року
Мирні переговори. Зеленський пояснив, на яку «маленьку вільну економічну зону» він погодиться відразу
Мирні переговори. Зеленський пояснив, на яку «маленьку вільну економічну зону» він погодиться відразу
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua