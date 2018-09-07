Законопроект про «0,9 Роттердам» за три місяці зупинить енергосистему України - експерти



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Законопроект №8626, як зауважили експерти, створить кризу у забезпеченні електроенергією населення у зимовий період

Експерти Інституту енергетичних стратегій розкритикували законопроект №8626, згідно якого пропонується встановити розрахунок ціни енергетичного вугілля за формулою «Роттердам х 0,9».

«Цей законопроект припинить імпорт вугілля в Україну і поставить енергосистему не просто у ситуацію дефіциту, а створить кризу у забезпеченні електроенергією населення у зимовий період. Також можуть постраждати залежні від електроенергії теплокомуненерго, які вироблять тепло для населення», - йдеться в офіційному релізі прес-конференції, що пройшла в інформагентстві «Інтерфакс-Україна».

Причиною цього є невідповідність запропонованої депутатами формули реальним цінам на світових вугільних ринках. При цьому майже третину твердого палива Україна змушена імпортувати. Орієнтовно імпорт у 2018 році може скласти від 7-8 млн т. Найгірший сценарій – зростання імпорту до 9 млн т. При споживанні ТЕС и ТЕЦ вугілля на рівні 25 млн. т імпорт може скласти 30%. А при імпорті 9 млн. т – 35%.

«Пропозиція депутатів встановити коефіцієнт 0,9 при формульній ціні вугілля у 83 долари, які закладені у тарифі для ТЕС і ТЕЦ, призведе до зниження тарифу на вугілля до 75 доларів. Як за такі гроші купить вугілля за кордоном? За офіційними даними, за перше півріччя 2018 р. середня ціна імпортного вугілля склала 113 доларів. Різниця – понад 30 доларів», - інформують експерти.

«Водночас народні депутати України не розуміють і воліють не вникати у складність роботи вугільного ринку, ринку виробництва електроенергії. А також ігнорують чи роблять такий вигляд, що не розуміють залежність України від імпорту вугілля. І вносять не лише позбавлені здорового глузду, а й часто деструктивні законодавчі ініціативи», - зазначається в прес-релізі.

Експерти Інституту енергетичних стратегій ще раз наголосили, що формула розрахунку вартості енергетичного вугілля в оптовій ринковій ціні електроенергії (ОРЦ) не пов’язана з тарифами для населення.

«Населення не має жодного відношення до формули «Роттердам+», а тому розповіді депутатів, що це впливає на тарифи для населення, є відвертою брехнею та популізмом», - підсумовується в документі.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради України (фракція «Об'єднання» Самопоміч») Вікторія Войцицька вимагає включити законопроект №8626, який має намір скасувати формулу «Роттердам +» і замінити її на схему «0,9 х Роттердам», в порядок денний сесії парламенту.

23 серпня НКРЕКП відмінила формулу ціноутворення на електроенергію «Роттердам +». Формула перестане діяти з дати впровадження в Україні нового ринку електричної енергії 1 липня 2019 року. Введення конкурентного ринку електроенергії є частиною міжнародних зобов'язань України.

Як повідомлялося, фракція «Самопоміч» практично у повному складі відмовилася голосувати за закон «Про ринок електричної енергії», який впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Прийняття закону «Про ринок електричної енергії» було обов'язковою умовою для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.