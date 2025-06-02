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Залучення приватних компаній та довгострокові контракти – ключ до стабільного опалювального сезону – експертка DiXi Group

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Залучення приватних компаній та довгострокові контракти – ключ до стабільного опалювального сезону – експертка DiXi Group
Україна ще має інструменти для покращення ситуації
фото: depositphotos.com

Без приватних гравців і довгострокових закупівель Україні загрожує нестача газу – Лапенко

Україна ризикує увійти в опалювальний сезон 2025/26 з нестачею газу, якщо не будуть забезпечені необхідні темпи закачування та стабільне фінансування імпорту. Про це заявила генеральна менеджерка з безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко, представляючи результати аналізу можливих сценаріїв накопичення газу.

За її словами, оптимістичний сценарій передбачає накопичення 15 млрд кубометрів газу у підземних сховищах. Для цього закачування має відбуватися на рівні 32 млн куб. м на добу, а обсяг імпорту становитиме близько 5 млрд куб. м. У цьому випадку, зазначає Лапенко, країна буде «добре підготовлена до зимового періоду навіть в умовах зовнішніх викликів».

Натомість середній сценарій, який передбачає накопичення 13 млрд куб. м і імпорт 3,7 млрд куб. м, дозволить покрити лише базові потреби. Песимістичний варіант, із запасами на рівні 11–12 млрд куб. м та імпортом до 2 млрд куб. м, потребуватиме додаткових закупівель узимку за вищими цінами.

«Песимістичний сценарій призведе до недосягнення як цільового рівня запасів, так і навіть показників перед стартом опалювального сезону 2024/25. Це створює високий ризик дефіциту газу взимку», – наголосила Лапенко.

Водночас, за її словами, Україна ще має інструменти для покращення ситуації. Серед них – залучення приватного сектору до роботи на газовому ринку через розвиток біржової торгівлі та прозорих умов, укладання довгострокових контрактів, використання механізмів спільних закупівель, активізація закачування вже з червня, а також забезпечення зовнішнього фінансування через гранти, кредити та держгарантії.

На думку DiXi Group, залучення приватних трейдерів, прозорий ринок та зміцнення інфраструктури можуть стати вирішальними факторами для проходження опалювального сезону без нових криз. 

Нагадаємо, президент Асоціації надрокористувачів України Роман Сторожев раніше заявляв, що конкуренція на газовому ринку має стати ключем до стабілізації цін та залучення українських трейдерів до імпорту.

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Теги: імпорт опалювальний сезон газ

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